Eski sevgilisini av tüfeğiyle vuran şüpheli tutuklandı | Video
Eski sevgilisini av tüfeğiyle vuran şüpheli tutuklandı.
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