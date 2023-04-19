Eskişehir’de korkunç kaza: 3 ölü, 31 yaralı!

Kazada fabrika işçilerinden Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) hayatını kaybetti, sürücü ile 30 işçi yaralandı. Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.