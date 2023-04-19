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Giriş Tarihi: 19.4.2023 10:48

Eskişehir'de korkunç kaza: 3 ölü, 31 yaralı!

Eskişehir'de kontrolden çıkıp, tarla uçarak yan yatan servis otobüsündeki 3 işçi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

DHA
Eskişehir’de korkunç kaza: 3 ölü, 31 yaralı!

Kaza, İnönü-Bozüyük kara yolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kamyon fabrikasına işçi taşıyan Zafer Bozdemir'in kullandığı 26 S 74 33 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki tarlaya uçarak yan yattı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi.

Kazada fabrika işçilerinden Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) hayatını kaybetti, sürücü ile 30 işçi yaralandı. Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Eskişehir'de korkunç kaza: 3 ölü, 31 yaralı!
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