Fatih Ünal’a tahsisli hizmet aracına saldırı! ABB neden sessiz?

"BELEDİYEDE VE BİNA ÇEVRESİNDEKİ GÜVENLİK ZAAFİYETİ KABUL EDİLEMEZ"

Fatih Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının son gününde (16 Aralık 2022) kim olduğunu bilmediğimiz kişiler tarafından belediye önünde park halindeki hizmet aracımızın lastiklerinin kesici bir aletle kesildiğini farkettik.

Kamera kayıtlarını incelediğimizde bir iki kişinin aracın etrafında keşif yaptıkları ve araca zarar vermiş oldukları anlaşılmaktadır. Elim hadisenin sorumlularının bulunması için yetkililer tarafından kamera kayıtları ve tüm deliller ivedilikle savcılığa intikal ettirilmelidir.

Belediyede ve bina çevresindeki güvenlik zaafiyeti kabul edilemez! Olayın üzerinden koskoca 4 gün geçmiş olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimince tarafıma konu ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Belediye yetkilileri olanlar karşısında sessiz kalsa dahi faillerin ve azmettiricilerinin bulunup gerekli cezayı alması için biz işin peşini bırakmayacağız."