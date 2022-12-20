Video Yaşam Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a tahsisli hizmet aracının lastikleri kesici aletle kesildi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a tahsisli hizmet aracının lastikleri kesici aletle kesildi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a tahsisli hizmet aracının lastikleri kesici aletle kesildi

20.12.2022 | 22:16

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a tahsisli hizmet aracının lastiklerinin kesici aletle kesildiği ortaya çıktı. Kimliği belirlenmeyen iki kişinin, Fatih Ünal’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ana binasında bulunan hizmet aracının lastiklerini kestiği tespit edildi. Fatih Ünal’ın söz konusu saldırı sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısını yönettiği öğrenildi. SABAH’a konuşan Fatih Ünal; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sessiz kaldığını belirterek, “Olayın üzerinden koskoca 4 gün geçmiş olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimince tarafıma konu ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır” dedi.

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