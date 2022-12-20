Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a tahsisli hizmet aracının lastikleri kesici aletle kesildi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Sinop açıklarındaki gemide yangın | VİDEO 20.12.2022 | 23:06
01:32
00:52
Milas’ta yolcu otobüsünde yangın: Faciadan dönüldü | Video 20.12.2022 | 21:13
02:00
Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı | Video 20.12.2022 | 15:51
01:00
4 Rus son anda helikopterle kurtarıldı | Video 20.12.2022 | 16:08
04:39
02:14
Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayata tutunamadı | Video 20.12.2022 | 15:46
00:42
00:31
00:29
Son Dakika: Kabataş'ta tramvay kazası! Yaralılar var | Video 20.12.2022 | 14:45
00:51
Antalya'da 48 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 20.12.2022 | 14:24
06:24
03:13
13:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 20.12.2022 | 11:22
00:49
02:20
02:55
03:12
Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video 20.12.2022 | 08:34
01:23
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a tahsisli hizmet aracının lastiklerinin kesici aletle kesildiği ortaya çıktı. Kimliği belirlenmeyen iki kişinin, Fatih Ünal’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ana binasında bulunan hizmet aracının lastiklerini kestiği tespit edildi. Fatih Ünal’ın söz konusu saldırı sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısını yönettiği öğrenildi. SABAH’a konuşan Fatih Ünal; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sessiz kaldığını belirterek, “Olayın üzerinden koskoca 4 gün geçmiş olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimince tarafıma konu ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır” dedi.