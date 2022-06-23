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Giriş Tarihi: 23.6.2022 07:39

Fatih’te 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’te 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın

Fatih’te 4 katlı ayakkabı imalathanesi bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Camii Sokak'ta bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde 06.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İŞYERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede büyüyen alevler işyerinin üst katlarına sıçradı. Yapılan uzun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken yangında işyeri küle döndü. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.

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Fatih’te 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın
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