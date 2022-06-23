Fatih’te 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın

Yangın, Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Camii Sokak'ta bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde 06.30 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İŞYERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede büyüyen alevler işyerinin üst katlarına sıçradı. Yapılan uzun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken yangında işyeri küle döndü. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.