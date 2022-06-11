Fatih’te korkutan yangın!

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.