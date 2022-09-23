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Giriş Tarihi: 23.9.2022 04:28

Fatih’te otomobil otobüse çarptı: 2 yaralı

Fatih’te yağmurla beraber kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil yabancı plakalı tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada otomobil içindeki 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

İHA
Fatih’te otomobil otobüse çarptı: 2 yaralı

Kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağmurla beraber kayganlaşan yolda Onur D. kontroldeki otomobil kontrolden çıkarak otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tekeri yerinden koparken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL İÇİNDEKİ 2 KİŞİ SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobilin içindeki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

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Fatih’te otomobil otobüse çarptı: 2 yaralı
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