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Giriş Tarihi: 2.6.2022 08:32

Fatih’te tekne yangını!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’te tekne yangını!

Fatih Balat sahilinde bağlı bulunan ve içinde 13 metre uzunluğundaki tekne bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Teknede bulunan karı-koca son anda tekneden çıkarken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İstanbul Fatih Balat sahilinde sabah 06.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde karı-koca bir çiftin bulunduğu 13 metrelik tekne bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden karı koca son anda tekneden çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEKNEDE HASAR OLUŞTU
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Teknede uzun süre soğutma çalışması yapılırken yangın sebebiyle teknede hasar oluştu. Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Fatih’te tekne yangını!
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