Fatih’te tekne yangını!

Olay, İstanbul Fatih Balat sahilinde sabah 06.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde karı-koca bir çiftin bulunduğu 13 metrelik tekne bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden karı koca son anda tekneden çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEKNEDE HASAR OLUŞTU

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Teknede uzun süre soğutma çalışması yapılırken yangın sebebiyle teknede hasar oluştu. Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken polis yangınla ilgili çalışma başlattı.