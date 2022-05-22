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Giriş Tarihi: 22.5.2022 13:40 Son Güncelleme: 22.5.2022 13:43

Fatıma'nın yüzü artık gülecek

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Fatıma’nın yüzü artık gülecek

Suriye'de 2019 yılında ailesiyle birlikte kaldıkları çadırda sobadan çıkan yangın sonucu vücudunda yanıklar oluşan Fatıma'nın yüzünde derin hasarlar oluştu. Uzun süre tedavi gören Fatıma, bu olaydan sonra ciddi travmalar yaşadı. Okuldaki ve çadırkentteki arkadaşları tarafından psikolojik şiddete maruz kaldı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Fatıma ve ailesine sürpriz yaparak onları yeni evleriyle buluşturdu ve Fatıma'nın tedavisini başlattı. Artık bir evleri olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren küçük kız, "Ben de artık herkes gibi görünebileceğim. Diğer çocuklarla birlikte okula gidebileceğim" dedi.

Savaş nedeniyle 2014 yılında Suriye Azez'deki İsyane Kampına göç etmek zorunda kalan Fatıma Bakkur (11), 4 kardeşi ve anne babasının yaşadıkları çadırda 2019 yılında soba kazası sonucu yangın çıktı.

Bu yangında Fatıma'nın yüzü yandı ve vücudunda derin hasarlar oluştu. Uzun süre gördüğü tedaviye rağmen yüzünde yanık izleri olan Fatıma, yıllarca okulda ve yaşadığı çadırkentte arkadaşları tarafından psikolojik şiddete maruz kaldı.

Yardım dağıtımı sırasında Fatıma'yı gören İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri, hikayesini öğrenmek için küçük kızın çadırını ziyaret etti.

Fatıma ve ailesi için sürpriz yapan İHH, 1 hafta önce onları yeni evleriyle buluşturdu. Öte yandan yüzünden ameliyat olması gereken Fatıma'nın tedavisi de İHH'nın desteğiyle devam ediyor.

"BİR EVİMİZ OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Bir evleri olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Fatıma, "Çadırımız yandığında yüzüm de yandı. Beni okula almadılar. Bir evimiz olmadığı için çok zor durumdaydık ama bize yaptıkları sürprizi gördüğümde çok mutlu oldum. Artık bir evimiz var, tedavim de başladı. Ben de artık herkes gibi görünebileceğim, diğer çocuklarla birlikte okula gidebileceğim" ifadelerini kullandı. Çadırdaki kaza sonucu yanan kızının tedavi edilmesini her şeyden çok istediğini söyleyen Fatıma'nın annesi ise, "Kampta çok kötü durumdaydık, elektrik ve su yoktu durumumuz çok kötüydü. Yangındadaha 8 yaşında olan kızımın yüzü yandı, ameliyat olması gerekiyordu. Hayırseverlerin desteğiyle İHH bizim için ev yaptı, geleceğimizi kurtardılar Allah razı olsun." dedi.

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Fatıma'nın yüzü artık gülecek
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