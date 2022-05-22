Fatıma'nın yüzü artık gülecek | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Gece saatlerinde iş yerlerini soyuyordu, yakalandı ve tutuklandı | Video 22.05.2022 | 11:24
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Klavye altından uyuşturucu ticareti kamerada | Video 22.05.2022 | 11:06
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Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu | Video 22.05.2022 | 11:06
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İstanbul’da kripto şoku: 200 bin liraları buhar oldu | Video 22.05.2022 | 10:17
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Suriye'de 2019 yılında ailesiyle birlikte kaldıkları çadırda sobadan çıkan yangın sonucu vücudunda yanıklar oluşan Fatıma'nın yüzünde derin hasarlar oluştu. Uzun süre tedavi gören Fatıma, bu olaydan sonra ciddi travmalar yaşadı. Okuldaki ve çadırkentteki arkadaşları tarafından psikolojik şiddete maruz kaldı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Fatıma ve ailesine sürpriz yaparak onları yeni evleriyle buluşturdu ve Fatıma'nın tedavisini başlattı. Artık bir evleri olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren küçük kız, "Ben de artık herkes gibi görünebileceğim. Diğer çocuklarla birlikte okula gidebileceğim" dedi.