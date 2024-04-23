Feci kazadan can veren tarım işçileri yan yana toprağa verildi

Sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtı azalınca, mahallede yardım istenen kişi aracılığıyla yakıt takviyesi yapıldı. Vitesinin boşta olduğu belirtilen minibüs, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma düşüp yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.