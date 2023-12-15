Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı! Eş zamanlı baskınlarda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay (32), İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla gözaltına alındı.
Eski eşi Mehmet Bilir ile yaşadığı alacak-verecek tartışması sürerken önce Gebze, ardından da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezleri kurşunlanan Ece Ronay'ın, 28 Kasım 2023 tarihinde eski eşi Mehmet Bilir'e ait olan İstanbul Pendik'teki güzellik salonunun motosikletli ve kasklı bazı kişiler tarafından kurşunlanması olayı ile ilgili olarak gözaltına alındığı vurgulandı.
İddialara göre Ece Ronay aynı zamanda 1 Aralık 2023 tarihinde Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde faaliyet yürütülen oto galerisine yine motosikletli ve kasklı kişiler tarafından ateş açılması olayıyla da yine "Azmettirici" olarak suçlanıyor.
Son Dakika: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı | Video
Ece Ronay ile birlikte, söz konusu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen beş kişi daha düzenlenen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
Eş zamanlı olarak baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; bir adet dokuz milimetre çapında otomatik silah, bir adet yine dokuz milimetre çapında tabanca, dokuz milimetre çapında 58 mermi ve bir hassas terazi ele geçirildi.
ECE RONAY'A ÖRGÜT SORUŞTURMASI
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşine ait iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Mala Zarar Verma" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.