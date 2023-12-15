Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı! Eş zamanlı baskınlarda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi

Eş zamanlı olarak baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; bir adet dokuz milimetre çapında otomatik silah, bir adet yine dokuz milimetre çapında tabanca, dokuz milimetre çapında 58 mermi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

ECE RONAY'A ÖRGÜT SORUŞTURMASI

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşine ait iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Mala Zarar Verma" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.