Son Dakika: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı | Video
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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