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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Fergio House’un mucidi eski uzman çavuş çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Fergio House’un mucidi eski uzman çavuş çıktı
İstanbul'da 'Fergio House' ismini verdikleri villadan müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlanırken polis operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklanan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH, Fergio House'un mucidi Serhat Günay'ın yeni fotoğraflarına ve operasyonla ilgili yeni detaylara ulaştı. Kendilerini mimar olarak tanıtan ikizlerden Ferhat Günay'ın lise mezunu, Serhat Günay'ın ise yüksekokul mezunu olduğu, mimarlık diplomalarının bulunmadığı öğrenildi. Serhat Günay'ın aslında uzman çavuş olduğu, 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı, 15'i aşkın disiplin soruşturması geçirdiği ve bu nedenle meslekten istifa ettiği belirtildi.



Serhat Günay'ın daha sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı belirlendi. TikTok'ta viral olan videoda Ferhat Günay, kirası 130 bin lira olan boğaz manzaralı evi kedileri için tuttuğunu iddia etmişti. Olayla ilgili olarak 4'ü kadın 19 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modelde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti.

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Fergio House’un mucidi eski uzman çavuş çıktı
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