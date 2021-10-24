Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

SAHİL GÜVENLİK ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller Belcekız Plajı'ndan hareket ederek paraşüt pilotlarını denizden çıkardı, kısa bir süre sonra ise sağlık personeline teslim etti. Uçuş yapan paraşüt pilotlarının isimlerinin ise Çağdaş Türkmen (42), İbrahim Kars (40) ve Murat Can Sak (25) olduğu öğrenildi.