Film gibi kaçırılma

Konya'da yalnız başına yaşayan forklift ustası Y.B.'nin (44), evine 2 ay önce tanımadığı bir grup geldi. Zorla içeri giren şüpheliler, uyuşturucu sattıklarını ileri sürerek, bir poşet içerisine koydukları limon tuzu ile Y.B.'yi kayda aldı. Y.B.'yi dövüp, 'Sana 5 bin TL ceza kestik' diyerek evden ayrılan şüpheliler, haftada bir gelip para istemeye devam etti. En son 30 Aralık gecesi eve gelen şüpheliler, ceza olarak kestikleri 5 bin TL'yi istedi. Y.B. de parayı teslim etti.Y.B.'yi zorla araca bindirip, yakınlardaki boş bir daireye götüren şüpheliler, ettikten sonra, cebindeki 3 bin TL parayı, kredi kartlarını, cep telefonunu ve araba anahtarını da gasp etti. Çırılçıplak soydukları Y.B.'nin videosunu da çekip, polise şikayet etmesi halinde görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşmakla tehdit etti. Ertesi sabah, Y.B.'yi yine araca bindirip yola çıkan şüpheliler, ihtiyaç gidermek için bir akaryakıt istasyonunda durdu. Bunu fırsat bilen Y.B., arka koltuktan atlayıp, adan kaçmaya başladı. Şüpheliler Y.B.'nin peşinden koçsa da yakalayamadı. 10 saatlik işkence sonrası özgürlüğüne kaçan Y.B.'nin bu anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Y.B.'nin şikayetiyle yapılan operasyonda gasptan suç kayıtları bulunan Sait K., Ayhan U., Furkan Ç. (20), Mustafa K. (35) ve Bektaş A. gözlatına alındı. Şüphelilerden Ayhan U. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.