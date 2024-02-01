Filozof Ramazan’ı binler uğurladı

Sosyal medyada 'Filozof Ramazan' olarak tanınan Ramazan Pişkin, bildiklerini Ulu Cami'deki vatandaşlara anlatarak sembol bir isim haline geldi. Yaklaşık 8 ay önce İstanbul'a gelen Pişkin, Fatih'te çay ocağı işletmeye başladı.Geçtiğimiz gün dükkânında uğradığı saldırıda göğsünden 3 bıçak darbesi alarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.SABAH'a konuşan komşusu İbrahim B., cinayet anını ve şüpheliyi gördüğünü ancak saldırganın yüzünü gizleyerek elindeki bıçakla kaçtığını söyledi. Katil zanlısı olduğu belirlenen Erkan B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu yakalanırken naaşı memleketi Diyarbakır'a getirilen Pişkin, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Mardinkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ramazan Pişkin'in sosyal medyada paylaştığı bir videoda söyledikleri adeta tehdit edildiğini ortaya çıkardı. Video paylaşımında, "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var" diyen Pişkin, "Benim dükkânıma bazı insanlar geliyor. İsmi önemli değil, kendini bilmez, edepten, ahlaktan yoksun insanlarla benim ilişkim olamaz. Bizim kimseye küfür ve hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden de bir korkumuz yoktur" ifadelerini kullanmıştı.RAMAZAN Pişkin'in öldürülmesine ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarından yola çıkarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Elde edilen bilgiler ışığında kimliği belirlenen 24 yaşındaki Erkan B. Beyoğlu'nda yapılan operasyonla ikametinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ve kıyafetler de bulundu. Şüpheli Erkan B.'nin tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi.