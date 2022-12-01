Fırsatçılar iş başında

Düzce Valiliği, depremde ağır hasarlı binaların boşaltılmasında lojistik ve personel desteği verirken, yüksek kira bedelleri için ise "Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerimizde, birbirimize destek olmak önemli" denildi. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir yandan ağır hasarlı binalar tahliye edilirken bir yandan şehrin normal yaşama dönmesi için devletin tüm imkanları seferber ediliyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "23 Kasım 2022 tarihinde ilimizde yaşanan deprem sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince yapılan ilk incelemeler sonucu bazı binalarımızda ağır hasar olduğu ve ağır hasarlı binaların acilen boşaltılması gerektiği yönünde kararlar verilmektedir. Ağır hasarlı binaların boşaltılması için kurumlarımızca gerekli lojistik ve personel desteği sağlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra deprem sonrası kiralık mesken ve iş yerleri sahiplerinin hem mevcut kiracılardan hem de yeni ev kiralamak isteyen vatandaşlarımızdan yüksek meblağlarda kiralar istenildiği şikâyetleri ilgili birimlere ulaşmaktadır. Hepimizin bildiği üzere Borçlar Kanunu'nun Geçici 1. Maddesine istinaden Yıllık Kira Artışları bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşulu ile yapılabilir hükmü bulunmaktadır. Düzceliler olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerimizde, birbirimize destek olmak önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.