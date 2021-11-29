Haberler Yaşam Haberleri Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var
Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:18 Son Güncelleme: 29.11.2021 15:44

Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var

ABBAS ÇAKAR
Fırtına Marmara’yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var

Kocaeli, Düzce ve Sakarya illerinde oldukça etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece başlayan şiddetli rüzgâr, birçok yerde saksıları ve çöpleri devirdi. Bazı bölgelerde ise tente ve çadırları uçurdu. Gebze’de ise bir cami inşaatında çöken çatı nedeniyle, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler üzerine, önceki günden itibaren özellikle Marmara bölgesinde, pazartesi günü etkili olması beklenen şiddetli sağanak ve rüzgâra karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Kocaeli Valiliği yapmış olduğu toplantı sonucu bütün kurum ve kuruluşlar ile olumsuz hava koşullarına karşı bir dizi tedbir aldı. Alınan tedbirleri yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

KÖRFEZ'DE ÇATI ÇÖKTÜ

Gece geç saatlerde beklenen fırtına Marmara Bölgesine ulaştı. Sabah saatlerinde güne mevsim normallerinim üzerinde 25 derece hava sıcaklığı ve şiddetli lodos ile başlayan Kocaeli'nde birçok yerde sokakta bulunan saksı ve çöpler devrildi. Ayrıca Körfez İlçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden 2 katlı inşaat halindeki A.Y. isimli şahsa ait evin çatısı, şiddetli rüzgâra dayanamayarak çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Cami inşaatı iskelesi çöktü, yaralılar var | Video

TERASTAN TENTE UÇTU

Düzce'de ise sabah saatlerinde bir binanın terasında bulunan tente, aşırı rüzgâr nedeniyle terastan uçarak cadde üzerine düştü. Şans eseri bu olayda da herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda ise yapımı devam edem Sarı Camii'nin inşşatında, şiddetli rüzgar nedeniyle çami çatısı çöktü. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağr Merkezine bildirmeleri üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olay nedeniyle 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapılan ilk müdahaleleri sonrası hastanelere sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA HABERİ: Vahşice katledilmişlerdi! Otel sahibi çiftin cinayetine 7 gözaltı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA