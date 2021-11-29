Fırtına Marmara’yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler üzerine, önceki günden itibaren özellikle Marmara bölgesinde, pazartesi günü etkili olması beklenen şiddetli sağanak ve rüzgâra karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Kocaeli Valiliği yapmış olduğu toplantı sonucu bütün kurum ve kuruluşlar ile olumsuz hava koşullarına karşı bir dizi tedbir aldı. Alınan tedbirleri yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

KÖRFEZ'DE ÇATI ÇÖKTÜ

Gece geç saatlerde beklenen fırtına Marmara Bölgesine ulaştı. Sabah saatlerinde güne mevsim normallerinim üzerinde 25 derece hava sıcaklığı ve şiddetli lodos ile başlayan Kocaeli'nde birçok yerde sokakta bulunan saksı ve çöpler devrildi. Ayrıca Körfez İlçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden 2 katlı inşaat halindeki A.Y. isimli şahsa ait evin çatısı, şiddetli rüzgâra dayanamayarak çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Cami inşaatı iskelesi çöktü, yaralılar var | Video

TERASTAN TENTE UÇTU

Düzce'de ise sabah saatlerinde bir binanın terasında bulunan tente, aşırı rüzgâr nedeniyle terastan uçarak cadde üzerine düştü. Şans eseri bu olayda da herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda ise yapımı devam edem Sarı Camii'nin inşşatında, şiddetli rüzgar nedeniyle çami çatısı çöktü. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağr Merkezine bildirmeleri üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olay nedeniyle 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapılan ilk müdahaleleri sonrası hastanelere sevk edildi.