Cami inşaatı iskelesi çöktü, yaralılar var | Video

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cami inşaatı iskelesi çöktü. İskelenin çökmesi sonucu altında kalan kişiler olduğu belirtilirken, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İskelenin altında kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cami inşaatı iskelesi çöktü. İskelenin çökmesi sonucu altında kalan kişiler olduğu belirtilirken, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İskelenin altında kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.