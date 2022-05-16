Son dakika: ’Fünyenin ucunda’ bir hayat! SABAH, bomba imha elbisesi deneyimledi

SABAH muhabiri 49 kilo ağırlığındaki koruyucu kıyafeti deneyimleyerek o an bomba imha uzmanların zor şartla çalışmalarını bir nebze olsa da deneyimledi. Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, "İlk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde Türkiye'nin 81 ili 17 İlçesi'nde görevli bomba imha uzmanlarının yetiştirildiği Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü kapılarını SABAH'a açarak bilinmeyenleri anlattı.
AİLENİN RIZASI OLMAYAN KİŞİ ELENİR
Bomba imha uzmanları, her gün şüpheli paket veya bomba imha görevi çıkabilme ihtimaliyle karşı sürekli tetikte beklerken birçok kişinin göze alamayacağı risklerle zorlu görevlerini icra ediyor. Peki Bomba İmha Uzmanı nasıl olunuyor.
Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüklerinde görevli bomba imha uzmanı polisler, özellikle ailelerinin rızası alınarak eğitime kabul ediliyor. Aile yakınları rızası olmazsa direk eleniyor. Yerleşke de 3 aylık temel eğitimi başarıyla geçmelerinin ardından çeşitli eğitim ve tatbikatları başarıyla tamamlayanlara bomba imha uzmanı unvanı veriliyor.
HATAYA YER YOK
Patlayıcı düzeneklerine, yaklaşık 49 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetlerle canları pahasına müdahale eden uzmanlar, "İlk hatan son hatan olur" parolasıyla titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Bomba uzmanları, şüpheli pakete yaklaşıyorlar ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgi de çalışmaya başlıyor.
Vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar olan koruyucu kıyafetleri giyip bir fanusun içinden paketi inceliyorlar. O an akıllarına gelen ilk şey aileleri oluyor. Müdahale ettiklerinde, paketin açılış sesini duyduklarında, hayatta olduklarını anlıyorlar. Ama biliyorlar ki ilk hata son hataları olacak.
SABAH MUHABİRİ DENEYİMLEDİ
Bomba imha uzmanı polisler, halkın huzur ve güvenliği için patlayıcı düzenekleri ve şüpheli paketleri korkusuzca imha ediyor. Harekat kabiliyeti kısıtlandığı, kafaya geçirilen kask içinde bir noktaya kadar görebildiği ve içinde uzun süre kalmanın zor olduğu özel kıyafeti SABAH muhabiri deneyimledi.
Bomba imha kıyafetini 2 kişinin yardımıyla giyebilen muhabir, kıyafet içinde kendini güvende hissetse de yürümekte ve hava almakta zorlandı. Yere bırakılan bir malzemeyi eğilim almak ise onun için çok zor oldu. Kıyafetin içinde 10 dakika anca dayanabilen SABAH muhabiri, kıyafeti çıkarmadan üst üste 3 göreve giden bomba uzmanı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.
HENDEK BARİKAT OLAYLARINDA KİLİT ROL OYNADILAR
Bölgede bulunan ve vatandaşlar için risk oluşturan eski top mühimmatı ya da patlayıcıların imhasında da görev alan bomba imha uzmanları, teröristlere ve suçlulara karşı operasyonlarda aktif rol alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli hendek barikat olaylarında en ön safta yerlerini aldı.
Operasyonlarda olası patlamalara karşı gerekli tedbirleri aldılar ve varsa patlayıcıları imha ederek meslektaşlarının adeta önünü açarak operasyonun başarıyla bitirilmesinde aktif rol oynadılar. Bomba uzmanları, patlayıcının cinsinden kullanılan pile, lehimden kullanılan silikon ve kablo kadar birçok detaydan düzeneğin hangi terör örgütünce yapıldığını da belirleyebiliyor.
32 BİN SURİYELİ YEREL GÜÇE BOMBA EĞİTİMİ
Dünyanın en iyisi olarak lanse edilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı sınır ötesi operasyonu ile Suriye'de bulunan DEAŞ ve YPG'den temizlediği Afrin, Azez ve Tel Abyad'da 32 bin 373 yerel güçlere eğitim verdi. Bomba İmha Uzmanlarının verdiği bu eğitim sayesinde yerel güçler binlerde bombanın patlamasını engellemiş oldu.