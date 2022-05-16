Son dakika: ’Fünyenin ucunda’ bir hayat! SABAH, bomba imha elbisesi deneyimledi





HENDEK BARİKAT OLAYLARINDA KİLİT ROL OYNADILAR

Bölgede bulunan ve vatandaşlar için risk oluşturan eski top mühimmatı ya da patlayıcıların imhasında da görev alan bomba imha uzmanları, teröristlere ve suçlulara karşı operasyonlarda aktif rol alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli hendek barikat olaylarında en ön safta yerlerini aldı.