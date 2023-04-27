Ganalı Zekeriya AK Parti’nin seçim çalışmalarına görev yapıyor

SON SINIF ÖĞRENCİSİ MUNTARİ SABAH'A KONUŞTU

Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Ganalı Zekeriya Muntari SABAH'a konuştu. AK Parti'nin Afrikalı neferi Muntari, "Ben AK Parti'ye gönülden bağlıyım. Türkiye'de yaşayan bir yabancı olarak her şeye daha objektif bir gözle bakabiliyorum. 4 yıldır Aydın'da yaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı hizmetler ortada. Türkiye, AK Parti iktidarında nereden nerelere geldi. Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlattı. Büyük bir değişim ve gelişim kaydetti. Keşke benim ülkemin de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olsa. Bu nedenle AK Parti'nin çalışmalarına elimden gelen her türlü desteği veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesi için AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ile beraber gece gündüz çalışıyorum" dedi.