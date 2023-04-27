Ganalı Zekeriya AK Parti’nin seçim çalışmalarına görev yapıyor | Video 27.04.2023 | 11:25 Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Ganalı Zekeriya Muntari, AK Parti’nin seçim çalışmalarına destek veriyor. SABAH’a konuşan AK Parti’nin Afrikalı neferi Muntari, “4 yıldır Aydın’da yaşıyorum. AK Parti’ye gönülden bağlıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye çağ atlattı. Keşke benim ülkemin de Erdoğan gibi bir lideri olsa” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Ganalı Zekeriya Muntari, AK Parti'nin Atatürk Kent Meydanı'ndaki seçim çalışmalarında yer alıyor. Özverisi ve çalışmaları ile büyük takdir toplayan Muntari, Aydınlıların dikkatini de çekiyor. Muntari, Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ile beraber gece gündüz demeden çalışıyor. Siyahi AK Partili Muntari, sokak sokak gezerek AK Parti'nin broşürlerini dağıtıyor, vatandaşlarla Türkçe sohbet ediyor. Türkçesi oldukça iyi olan Muntari, AK Parti'nin bugüne kadar yapmış olduğu projeleri ve Erdoğan'ın seçim sürecinde açıkladığı müjdeleri Aydınlılara anlatıyor.

SON SINIF ÖĞRENCİSİ MUNTARİ SABAH'A KONUŞTU

Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Ganalı Zekeriya Muntari SABAH'a konuştu. AK Parti'nin Afrikalı neferi Muntari, "Ben AK Parti'ye gönülden bağlıyım. Türkiye'de yaşayan bir yabancı olarak her şeye daha objektif bir gözle bakabiliyorum. 4 yıldır Aydın'da yaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı hizmetler ortada. Türkiye, AK Parti iktidarında nereden nerelere geldi. Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlattı. Büyük bir değişim ve gelişim kaydetti. Keşke benim ülkemin de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olsa. Bu nedenle AK Parti'nin çalışmalarına elimden gelen her türlü desteği veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesi için AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ile beraber gece gündüz çalışıyorum" dedi.

AYDIN'I VE TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM

Aydın'ı ve Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Muntari, "Okulumu bitirince de Türkiye'de kalmayı planlıyorum. Burada çalışacağım" dedi. AK Parti'ye üye olduğunu söyleyen Zekeriya Muntari, "AK Parti'nin seçim çalışmalarına gönüllü olarak katılıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıklarını, yapacaklarını ve müjdelerini vatandaşlara anlatıyorum. İnsanlar beni görünce şaşırıyorlar. Olumlu tepkiler veriyorlar. Umarım anlattıklarım ve desteklerimle AK Parti'ye oylar kazandırırım" dedi.