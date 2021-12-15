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Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:44 Son Güncelleme: 15.12.2021 21:50

Gaziosmanpaşa'da can pazarı! Alevler içinde mahsur kaldılar!

DHA
Gaziosmanpaşa’da can pazarı! Alevler içinde mahsur kaldılar!

Gaziosmanpaşa'da korkunç bir yangın meydana geldi. 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangında aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi alevlerin içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. İşte o anlar...

Yangın, saat 19.30'da Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1062 Sokakta 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevlerin yükseldiği yangında çocukların da aralarında olduğu kişiler mahsur kaldı.

Korku ve paniğe neden olan yangının bildirilmesiyle sevk edilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı.

Kurtarılan kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Gaziosmanpaşa'da can pazarı! Alevler içinde mahsur kaldılar! | Video

Polis güvelik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Gaziosmanpaşa'da can pazarı! Alevler içinde mahsur kaldılar!
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