Gaziosmanpaşa'da can pazarı! Alevler içinde mahsur kaldılar! | Video

Gaziosmanpaşa'da korkunç bir yangın meydana geldi. 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangında aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi alevlerin içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. İşte o anlar...