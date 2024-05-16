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Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı | Video

Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı | Video

16.05.2024 | 14:32

Büyükçekmece ve Beylikdüzü sahil şeridinde uzun süredir park halinde bulunan ve kamu ortak alanlarını işgal ettiği gerekçe gösterilen karavanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

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Büyükçekmece'de ve Beylikdüzü Sahil şeridinde deniz kenarlarına sahipleri tarafından aylardır bırakılan seyyar ve çekmeli karavanlara yönelik, ilçe ve büyükşehir belediye ekipleri harekete geçti. Daha önce ekipler tarafından birçoğunun sahiplerine ulaşılan ve haber verilen karavanlar kaldırılmayınca sabah saatlerinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından yedi emin otoparklarına çekilmeye başlandı. Zabıta ekipleri karavanların çekilmesi gerekçesi olarak kamusal alanların uzun süre işgal edilmesini ve yolların daralmasını gösterdi.

Karavanı kaldırması için haber verilen bir vatandaş, "Ben daha yeni aldım karavanı süre olarak 1 ayı geçmedi. İletişim için notlar bırakmıştık. Çağırdılar bizde kaldırmaya geldik. Belediye bize daha iyi bir yer gösterecektir bunlarla ilgili" dedi.

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