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Çorum’da silahlı çatışma

Çorum’da silahlı çatışma

16.05.2024 | 18:35

Çorum’da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada çevredeki iş yerlerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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