Kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı | Video
Pendik’te aile apartmanında oturan iki kardeş ile aileleri, iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Kardeşlerden biri diğerinin binaya taktırdığı güvenlik kameralarını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.
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