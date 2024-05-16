Video Yaşam Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

16.05.2024 | 15:29

Balıkesir'de, önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20), olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.

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Olay, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Akman'ın olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, onunla şarkı söylemesi yer alıyor.

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