Geçmiş olsun Gölcük

Feci kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, D-130 kara yolunun Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden benzin yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tanker Şehit Teğmen Kamuran Ablak Yaya Üst Geçidi'nin merdiven kısmına çarptı. Sürüklenen tanker kaldırımda, park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından çekici kısmından kopan benzin yüklü tanker devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Tankerden yola benzin sızıntısı olması nedeniyle ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından D-130 kara yolu ulaşıma kapatılırken çevrede bulunan konutlar olası patlama riskine karşı tahliye edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve AFAD ekiplerinin kazanın olduğu bölgede çalışma başlattı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sızıntının denize ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Valiliğimiz koordinasyonunda, Büyükşehir, Gölcük Belediyesi, AFAD, itfaiye, İSU ve İZAYDAŞ ekiplerimiz, olumsuz durumların önlenmesi için ortak bir çalışma yürütüyorlar. Kazanın ardından çevredeki evlerin tahliyesi gerçekleştirildi ve sızıntının denize ulaşmaması için gerekli tüm önlemler alındı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, yayılan yakıtın temizlenmesi için yıkama işlemlerini gerçekleştiriyorlar" dedi.