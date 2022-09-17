Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar...

İstanbul Ümraniye Millet Bahçesin'nde 6. Geleneksek Türk Okçuluğu Festivali düzenleniyor. 15 farklı şehirden gelen yarışmacılar heyecanla ödüllerini bekliyor.

"TÜRKİYE'NİN SON ÜÇ YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN FEDERASYONU"

Burada A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurulalı üç sene oldu. Bu üç yılın ikisi salgınla geçmesine rağmen bu sürede 12 binin üzerinde lisanslı okçusu 600'ün üzerinde branş olarak açmış kulübü 65 ilde temsilcisi var. Aslında Türkiye'nin bu son üç yılda en hızlı büyüyen federasyonu oldu. Çünkü geleneksel sporlarda zaten güçlü bir altyapı oluşmuştu.

"OKÇULUK BİZE MADALYA KAZANDIRACAK"

Ata sporumuz okçulukta bu geleneğinin taçlandıran isim Olimpiyatta altın madalyayı bize kazandıran Mete Gazoz oldu. Mete anneden babadan yetişmiş okçu bir aileden geliyor. Dolayısıyla onun örnekliği alttan çok daha büyük sayıların okçuluğa teveccühünü getirdi. Ve özellikle düşük yaş kategorilerinde Avrupa Şampiyonluğu Dünya Şampiyonluğu bu başarılar geliyor. Dolayısıyla Mete Olimpiyatlarda bize daha nice madalyalar kazandıracak. Ama arkasından gelenler Milli Takımımızı zorluyorlar. İnşallah güreşteki gibi ata sporu okçuluk bize madalya kazandıracak.

Belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin geleneksel okçuluğumuzu böylesine desteklediğini görmek ayrıca sevindirici.

BİLAL ERDOĞAN DERECEYE GİRENLER ÖDÜL VERECEK

Seyir zevki git gide artan, bir disipline dönüşen, eskiden bir hobi olan geleneksel okçuluğumuz şu anda disiplinli bir spor olmaya ilerliyor. Bunda tabi ki kurumsal yapının yeni federasyonun kurulmasının katkısı var. Gençlerin bu ilgisi inanıyorum ki bizim daha güçlü daha çevik bireyler yetiştirmemize katkı sağlayacak.

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI

29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İznik'te Dünya Göçebe Oyunları yapılacak. Dünya Göçebe Oyunları Türk Devletler Teşkilatı'nın himayesinde olan Türk dünyasının dünyanın geleneksel sporlarına öncülük ettiği bir oyun. Türk dünyası geleneksel sporları hala yaşatan bir coğrafya. Ama Dünya Göçebe Oyunları dediğimiz zaman 80-90 ülkeden fazla katılım olacak buraya. Buralarda hem Türk dünyasının hem başka coğrafyaların geleneksel sporları müsabakalarla tanıtılacak.

Dolayısıyla biz Dünya Göçebe Oyunları'nın hem Türkiye'nin ve Türk dünyasının geleneksel sporlardaki öncülüğünü hem de İznik'in güzelliğini tanıtacağını düşünüyoruz.