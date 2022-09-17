Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar... | Video
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İstanbul Ümraniye Millet Bahçesi’nde 6. Geleneksek Türk Okçuluğu Festivali düzenleniyor. Burada A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun 12 binin üzerinde lisanslı okçusu, 600’ün üzerinde branş olarak açmış kulübü ve 65 ilde de temsilcisi olduğunu belirtti. Geleneksel sporlarda güçlü bir altyapı oluştuğunu ifade eden Bilal Erdoğan, "Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Türkiye’nin son üç yılda en hızlı büyüyen federasyonu oldu” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı yeri ve tarihi duyuran Bilal Erdoğan "80 - 90 ülkeden katılım olacak" dedi.