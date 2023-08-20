Gelinin-kaynanaya  arasındaki olay pes dedirtti! ’Büyücüsün’ sözü davalık oldu

İlginç olayın adresi İstanbul Maltepe oldu. 60 yaşındaki ev hanımı Ayşe Y., oğlu Şefik Y.'nin 2017 yılında Zeynep Y. ile evlenmesiyle oldukça mutlu oldu. Ancak iddiaya göre bu saadeti kısa sürdü. Çünkü gelini kaynanasını sevmiyordu ve kayınvalidesine sürekli, "sen büyücüsün, falcısın" diyerek hakaretler ediyor, iftiralar atıyordu.
GELİN-KAYNANA ARASINDAKİ GERİLİM
Yıllar ilerledikçe gelin-kaynana arasındaki gerilim tırmanmaya başladı. Ekim 2021'de eşiyle birlikte oğlunun evine ziyarete giden Ayşe Y., oğlunun dışarıda olduğu bir esnada gelini tarafından eve alınmadı. Sokakta bekletilen kayınvalide ve kayınpeder, gelinleri Zeynep Y.'nin birilerini arayıp telefon trafiği yapmasından sonra eve girebildi.
"BÜYÜCÜSÜN, FALCISIN"
Tüm bu yaşananların üzerine gelinin ailesinin de kendisine hakaretler ettiğini belirten Ayşe Y. çareyi savcılığa başvurmakta buldu. Oğlu Şefik'in de gelini Zeynep'ten boşanma kararı aldığını belirten Ayşe Y., "Gelinim evi terk etti. 5 yaşındaki torunum gelinimin verdiği bilgilerle bana 'babaanne sen büyücüsün' derken, dünürlerim de bana telefon açıp, 'siz kızıma büyü yapıyorsunuz, sen büyücü ve falcısın' dedi. Torunumu bile rica minnet gösterdiler" dedi.
"HAKARET YOK AMA TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRSİN" KARARI
"Ellerinde falcı, büyücü olduğuma dair belgeleri varsa ben suçluyum, yoksa ben onlardan şikayetçiyim" diyen kayınvalide, bir gelinin kaynanasına etmemesi gereken sözler söyleyerek hakaret ve iftiraya uğradığını belirtti. Gelini Zeynep Y., gelinin annesi ve ağabeyinden şikayetçi oldu.
Ayşe Y.'nin gelini ve dünürleri hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma sonucunda suç unsurunun oluşmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi ancak Ayşe Y.'ye söylendiği iddia edilen "büyücüsün, falcısın" sözlerinden dolayı hukuk mahkemesine tazminat davası açabileceği kaydedildi.