Gelinin-kaynanaya  arasındaki olay pes dedirtti! ’Büyücüsün’ sözü davalık oldu

"BÜYÜCÜSÜN, FALCISIN"



Tüm bu yaşananların üzerine gelinin ailesinin de kendisine hakaretler ettiğini belirten Ayşe Y. çareyi savcılığa başvurmakta buldu. Oğlu Şefik'in de gelini Zeynep'ten boşanma kararı aldığını belirten Ayşe Y., "Gelinim evi terk etti. 5 yaşındaki torunum gelinimin verdiği bilgilerle bana 'babaanne sen büyücüsün' derken, dünürlerim de bana telefon açıp, 'siz kızıma büyü yapıyorsunuz, sen büyücü ve falcısın' dedi. Torunumu bile rica minnet gösterdiler" dedi.