Gemi batmadan kısa süre önceki feryadı yürekleri dağlamıştı... İlk seferi son seferi oldu

Batuhan A isimli gemi Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında battı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, önce gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı. Ekipler gemi battıktan 6 gün sonra yağcı olarak çalışan evli bir kız çocuğu babası Hüseyin Tutuk'un (40) cenazesini buldu. Gemi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi Murat Altıntaş (51) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) cenazelerini arama çalışmaları sürüyor.
İLK SEFERİ SON SEFERİ OLDU
Geminin patlayan yerlerini her hafta kaynak yaparak onardıkları ve güvenli bulmadığı için son sefere çıkmadan işten ayrılarak İzmir'e dönen Doğuşcan Yaylak'ın (24) yerine yeni yağcı olarak Hüseyin Tutuk alındı. Hüseyin Tutuk'un Batuhan A isimli gemiyle çıktığı ilk seferi son seferi oldu.
FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı. Tutuk'un feryadı yürekleri dağladı. Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk'un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlenmişti.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, makine dairesinin girişinde bulunan ve gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni, karaya çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Tutuk'un cenazesinin otopsinin ardından bugün memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi bağlı Urganlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ALARMI GEÇ VERMİŞLER
Geminin battığı bölgede çok fırtınalı bir havanın olduğunu söyleyen baba Mahmut Tutuk, "Oğlum ilk seferine çıkmıştı. Gemiye yağcı olarak başladı. Orada gece saat 23.30 sıralarında gemi arızalanıyor. Oğlum sabaha karşı 6'da hanımına video atıyor. Güverteye çıkıp 'şu anda batıyor gemi' diyor. Daha sonra Sahil Güvenlik'e alarm verilmiş. Alarmı geç vermişler. Tabi onlar da batan gemiye hemen ulaşamaz. İlk önce dalış yapılamadı. Çok fırtınalı bir hava vardı. Dalış yapmanın imkanı yoktu. Perşembe ve Cuma günü hiçbir müdahale yapılamadı. Cumartesi günü iki tane ayakkabı bulundu. Biri 38 numara diğeri de 44 numara ayakkabı. Pazar günü ise aşçı kadını buldular. Daha sonra dün aramalar devam etti. Devletimiz aramaları hiç aksatmadı. Dün benim oğlumu buldular. Biz de Sahil Güvenlik'ten tespitini yaptık" dedi.
BANA GİTTİĞİNİ SÖYLEMEDİ
Oğlu ile en son yaklaşık 20 gün önce görüştüğünü belirten baba Tutuk, "Önce İstanbul'a daha sonra da Kahramanmaraş'a arkadaşının yanına gitmiş. Oğlumla son temasım bu şekilde oldu. Benden çekindiği için 'baba ben gidiyorum' diye bana söylemedi. Çünkü ben ona 'gitme' diye ısrar ettim. Her şey Allah'ın takdiri. Ben ona çok ısrar ettim çalışma diye. Sadece ben değil ailecek ısrar ettik. Fakat bizi dinlemedi, 'gideceğim' dedi" diye konuştu.
Geminin her an batma tehlikesinin bulunduğunun altını çizen baba Tutuk, şu ifadelere yer verdi: "Ben orada ikinci kaptanın oğlu ve eşleri ile görüştüm. Babası 'gemi bugün veya yarın batar' diyormuş. Bu gemileri denizlerden arındırsınlar. İnsanlar başka acılar yaşamasın. Benim oğlum gemiciliği bilmez birkaç ay önce sertifika almıştı ondan sonra gemiye yağcı olarak başladı."Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı: Allah'ım sen yardım et