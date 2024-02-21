Gemi batmadan kısa süre önceki feryadı yürekleri dağlamıştı... İlk seferi son seferi oldu

ALARMI GEÇ VERMİŞLER

Geminin battığı bölgede çok fırtınalı bir havanın olduğunu söyleyen baba Mahmut Tutuk, "Oğlum ilk seferine çıkmıştı. Gemiye yağcı olarak başladı. Orada gece saat 23.30 sıralarında gemi arızalanıyor. Oğlum sabaha karşı 6'da hanımına video atıyor. Güverteye çıkıp 'şu anda batıyor gemi' diyor. Daha sonra Sahil Güvenlik'e alarm verilmiş. Alarmı geç vermişler. Tabi onlar da batan gemiye hemen ulaşamaz. İlk önce dalış yapılamadı. Çok fırtınalı bir hava vardı. Dalış yapmanın imkanı yoktu. Perşembe ve Cuma günü hiçbir müdahale yapılamadı. Cumartesi günü iki tane ayakkabı bulundu. Biri 38 numara diğeri de 44 numara ayakkabı. Pazar günü ise aşçı kadını buldular. Daha sonra dün aramalar devam etti. Devletimiz aramaları hiç aksatmadı. Dün benim oğlumu buldular. Biz de Sahil Güvenlik'ten tespitini yaptık" dedi.

BANA GİTTİĞİNİ SÖYLEMEDİ

Oğlu ile en son yaklaşık 20 gün önce görüştüğünü belirten baba Tutuk, "Önce İstanbul'a daha sonra da Kahramanmaraş'a arkadaşının yanına gitmiş. Oğlumla son temasım bu şekilde oldu. Benden çekindiği için 'baba ben gidiyorum' diye bana söylemedi. Çünkü ben ona 'gitme' diye ısrar ettim. Her şey Allah'ın takdiri. Ben ona çok ısrar ettim çalışma diye. Sadece ben değil ailecek ısrar ettik. Fakat bizi dinlemedi, 'gideceğim' dedi" diye konuştu.