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Haberler Yaşam Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı: Allah'ım sen yardım et
Giriş Tarihi: 16.02.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 19:07

Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı: Allah'ım sen yardım et

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve aralarında "Batuhan A" isimli geminin sahibinin de bulunduğu 6 kişilik mürettebatı arama çalışması sürerken, batma anına ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntüyü; Gemideki 6 mürettebattan birinin olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği öğrenilirken, "Allah'ım sen yardım et" sözleri ise yürek sızlatıyor.

Marmara’da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı: Allah’ım sen yardım et

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve aralarında "Batuhan A" isimli geminin sahibinin de bulunduğu 6 kişilik mürettebatı arama çalışması sürüyor.

Marmara’da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı: Allah’ım sen yardım et

YÜREK YAKAN FERYAT: ALLAH'IM SEN YARDIM ET!

Geminin batma anına ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Gemideki 6 müretbattan birinin olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği videoda, 'Allah'ım sen yardım et' sözleri yürekleri sızlatıyor.

Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı | VİDEO

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Marmara’da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı: Allah’ım sen yardım et

51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelin görev aldığı arama çalışmaları kapsamında sonar görüntüsü ile geminin deniz yüzeyinin elli bir metre altında olduğu tespit edildi.

Marmara’da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı: Allah’ım sen yardım et

DALIŞ YAPILARAK ARANIYOR

Yaklaşık 500 personel bölgede görev alırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasında geminin battığı bölgede dalışların yapılacağını ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Marmara’da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı: Allah’ım sen yardım et

Öte yandan su altında kaydedilen görüntülerde geminin yan yatmadığı, parçalanmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu tespit edildi.

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