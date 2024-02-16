Video Haber Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı | VİDEO
Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı | VİDEO

Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı | VİDEO

16.02.2024 | 18:58

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve aralarında "Batuhan A" isimli geminin sahibinin de bulunduğu 6 kişilik mürettebatı arama çalışması sürerken, batma anına ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntüyü; Gemideki 6 mürettebattan birinin olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği öğrenilirken, "Allah'ım sen yardım et" sözleri ise yürek sızlatıyor.

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