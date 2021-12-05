Genç adamı denize itip ölümüne neden olmuştu: Cani adamdan akılalmaz hareket

Ahmet Uzun

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yaklaşık bir saat sonra, kıyafetlerini değiştirerek olay mahalline geldiği tanıklar tarafından görülerek güvenlik güçlerine ihbar edildiği ve yakalanarak tutuklandığı anlatılan Serdal A.'nın bir saatlik zaman dilimi içerisinde tüm kıyafetlerini değiştirerek kendisini tanıyamayacakları düşüncesiyle olay mahallinin yakınına seyirci olarak gelip izlemeye başlamasının akıl hastası bir kişinin kurgulayacağı eylemler olarak görülmemiş, bu itibarla rapor alma yoluna gidilmediği belirtildi. 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Serdal A., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Güvenlik görüntülerinde Serdal A., tanımadığı bir erkek çocuğunu 'şakalaşma' bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu, zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun'un yanına gidiyor. Betonda oturan Uzun'a önce yumruk atan zanlı, daha sonra genç adamı denize atıyor. Denize düşerken kafasını kıyıdaki betona çarpan Uzun'un ölümü esnasında Uzun, kendi işlediği cinayetin sonucunu izliyor.