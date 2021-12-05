Genç adamı denize itip ölümüne neden olmuştu: Cani adamdan akılalmaz hareket

Serdal A., 25 Mayıs günü Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanındaki sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yöneldi. Uzun'a 'yan baktın' diyerek yumruk atan saldırgan, adamı denize itti. Düşme esnasında kafasını betona çarparak bilincini yitiren Uzun, hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Serdal A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli karakolda verdiği ifadesinde, 'Yaşanan olay sırasında ben orada bulunmuyordum. Ahmet Uzun'un cesedi çıkarıldığı sırada olay yerine geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.' diye konuştu. Gözaltının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DENİZE İTTİKTEN SONRA İZLEMEYE GELMİŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Serdal A. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, olay tarihinde talihsiz adam Ahmet Uzun'un saat 19:20 sıralarında Sirkeci-Kadıköy İskelesinin deniz kenarındaki kaldırımda oturduğu sırada birkaç metre mesafede şüpheli Serdal A.'nın önce bir erkek çocuğunu önce kucağına alıp, sonra deniz kenarındaki kaldırım üzerine çıkarak havaya kaldırdığı anlatıldı. Bunu gören Uzun'un rahatsızlık duyarak oturduğu yerden kalkıp 3-4 metre mesafedeki deniz kenarındaki kaldırıma oturarak yakınlarda şarkı söyleyen kişileri izlemeye başladığı, bir süre sonra şüphelinin elindeki çocuğu yere bırakarak Uzun'un yanına geldiği ve aralarında herhangi bir tartışma olmadan genç adama saldırarak darp ettiği kaydedildi. Ahmet Uzun'un aldığı darbeyle bir anda arkaya doğru savrulduğu, daha sonra bacağından tutarak denize doğru iteklediği, dengesini kaybeden gencin denize düştüğü, çevrede bulunan ve olayı gören kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir şahsın Uzun'u kurtarabilmek için denize atladığı ancak civarda bulunan vapurların yarattığı dalgalar nedeniyle denizin dibine doğru batarak, kurtarılamadığı ifade edildi.
Ahmet Uzun
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Olaydan sonra kaçan şüphelinin yaklaşık bir saat sonra, kıyafetlerini değiştirerek olay mahalline geldiği tanıklar tarafından görülerek güvenlik güçlerine ihbar edildiği ve yakalanarak tutuklandığı anlatılan Serdal A.'nın bir saatlik zaman dilimi içerisinde tüm kıyafetlerini değiştirerek kendisini tanıyamayacakları düşüncesiyle olay mahallinin yakınına seyirci olarak gelip izlemeye başlamasının akıl hastası bir kişinin kurgulayacağı eylemler olarak görülmemiş, bu itibarla rapor alma yoluna gidilmediği belirtildi. 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Serdal A., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
Güvenlik görüntülerinde Serdal A., tanımadığı bir erkek çocuğunu 'şakalaşma' bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu, zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun'un yanına gidiyor. Betonda oturan Uzun'a önce yumruk atan zanlı, daha sonra genç adamı denize atıyor. Denize düşerken kafasını kıyıdaki betona çarpan Uzun'un ölümü esnasında Uzun, kendi işlediği cinayetin sonucunu izliyor.