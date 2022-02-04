Gizemli kazıda ceset bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde başlatılan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde devam etti.
İş makineleri ile kazı yapan ekipler, su biriken yerlerde vidanjörler ile çalışıyor. Arama yapılan arazinin etrafı ise olay yeri şeridiyle kapatılarak sivil araçların girmesine izin verilmedi.
Çalışmalar sırasında bir cesede ulaşıldığı öne sürüldü. Bulunan cesedin Kartal'a ait olup olmadığı incelemelerden sonra belli olacak.