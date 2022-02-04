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Giriş Tarihi: 4.2.2022 17:46 Son Güncelleme: 4.2.2022 18:04

Gizemli kazıda ceset bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gizemli kazıda ceset bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de 15 gün önce kayıp olan Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen alanda ceset bulundu. Çıkan cesedin Murat Kartal’a ait olup olmadığı incelemelerin ardından belli olacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde başlatılan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde devam etti.

İş makineleri ile kazı yapan ekipler, su biriken yerlerde vidanjörler ile çalışıyor. Arama yapılan arazinin etrafı ise olay yeri şeridiyle kapatılarak sivil araçların girmesine izin verilmedi.

Çalışmalar sırasında bir cesede ulaşıldığı öne sürüldü. Bulunan cesedin Kartal'a ait olup olmadığı incelemelerden sonra belli olacak.

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Gizemli kazıda ceset bulundu
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