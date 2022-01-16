Göğsümüzü bir kez daha kabarttı! Dünyanın konuştuğu Türk bilim insanına ABD’den prestijli ödül

ABD'de ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz kalbi nakledilmesi organ nakillerinde bağış bekleyenlerin umudu oldu.
Dünyanın konuştuğu operasyonu yapan ekibin, Türk doktor Doç. Dr. Burçin Ekser'in çalışmalarını örnek alması ise göğsümüzü kabarttı. Şimdi de American Society of Transplant Surgeons Ekser'i '2022 Nakil Cerrahisinde Yükseken Yıldızı Ödülü'ne layık gördü.
Ödül töreni Kovid salgını nedeniyle ağustos ayında Miami'de yapılacak. SABAH'a duygularını anlatan Ekser, "American Society of Transplant Surgeons tarafından böyle prestijli bir tanınma ödülünü almaktan son derece onur duydum.
Beni aday gösteren tüm insanlara çok teşekkürler ve ayrıca diğer tüm organ nakli için oluşturduğunuz farkındalıklara tebrikler" dedi.
ABD'de Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Ksenotransplantasyon (türler arası nakil) İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Burçin Ekser aslen Ordu Fatsalı.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Eğitimine İtalya'da devam ettikten sonra ABD'ye gitti. Organ yetmezliklerinde ve organ nakillerinde dünyanın umudu olan çalışmalara imza atıyor.