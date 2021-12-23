Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Emre Bilgin, görev yaptığı hastaneni göz polikliniğinde saldırıya uğradı. Saldırının ardından yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Doktor Bilgin, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı.

Göz doktorunun burnunu kırdı

"SIRASINI BEKLEMEK İSTEMEDİ"

Saldırıya uğrayan Doktor Emre B., "Şahıs, 'Parasını biz veriyoruz. Bizi muayene edeceksiniz' diye konuştu sırasını beklemeden. Diğer hastalara da saygı göstermediler. Diğer hastalar da rahatsız oldu. Daha sonra hastanenin güvenlikleri hastayı çıkarırken kadın hala, 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız tabi' dedi. Ben de o sırada, 'Buyurun, dışarıya çıkar mısınız' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs bana vurdu. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var. İstirahat raporu aldım. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Biz de şikayetçi olduk. 'Beyaz kod' verdik" ifadelerini kullandı.