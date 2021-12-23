Göz doktorunun burnunu kırdı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan göz doktoru Emre Bilgin görevi başında saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan doktorun burnu ve dişleri kırıldı. Hastanede adeta dehşet saçan saldırgan 24 yaşındaki Y.E.D polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.