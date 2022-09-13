BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen ve aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgelerönlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.



1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,



2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış denklikbelgesi,



3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görevyapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların,bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;



a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,



b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18'incimaddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ÖzelGüvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "özel güvenlik görevlisiolur" ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (15Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu)