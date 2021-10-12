Güngören Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan gençlere Bin TL burs

Güngören Belediyesi, bu yıl ilk kez üniversiteli olan gençlere eğitim yardım desteği başlattı. Güngören'de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilere 'Sosyal Destek Yardım' projesiyle bin TL'lik yardım yapılacak. Üniversitelerde ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanabilecek.

Öğrenciler, gungoren.bel.tr web sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul-Bölüm belirten) ve Okul Kayıt Belgesinin Öğrenci Belgesini forma yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımına başvurabiliyor. 8 Ekim'de başlayan başvurular gungoren.bel.tr üzerinden yapılacak ve 24 Ekim 2021 Pazar Saat 23.59 tarihine kadar devam edecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin yardımları ailelerin hesabına yatırılacak.



HESAPALRA YATIRILACAK



Belediye Başkanı Bünyamin Demir, yaptığı açıklamada üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yardım yapılacağını belirterek "Bu yıl üniversiteyi kazanan sevgili gençler; Güngören'de oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Güngören Belediyesi resmi web başvuru formunu hemen doldurarak belediyemizin bin TL desteği hesabınıza gelsin. Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam ediyor. Gençler için hazırladığımız 2 Öğrenci İstasyonu artık hizmette. En kısa sürede yenileri gelecek. Güngören Akademi onların hizmetinde… Eğitime verdiğimiz desteği her gün daha da artırarak gençlerimizin başarısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.