Gürcistan’da ‘yaşamaz’ dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu

Gürcistan'ın başkenti Batum'da yaşayan 13 yaşındaki yetim Paata Tchelidze, 2014 ve 2017'de iki ayrı burun ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hastaneye kontrole gittiğinde beyninde tümör tespit edildi. Doktorlar küçük Paata'nın yaşayamayacağını söyledi. İnsani Yardım Vakfı tarafından Türkiye'ye getirilen Paata, Ankara Gazi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve 3 Haziran 2022'de başarıyla ameliyat edildi. Birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen küçük çocuk, önümüzdeki günlerde tekrar hastaneye kontrole gidecek ve doktorları tarafından yapılacak planlamaya göre tedavisine devam edilecek.Gürcistan'da tedavi için gittikleri doktor 'yaşayamaz' deyince çareyi Türkiye'de arayan anne, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Özellikle doktorlardan çok memnun kaldık, Allah hepsinden razı olsun. Doğduğundan beri hiçbir doktor çocuğumla ilgilenmedi. Burada ilk ameliyatı yapan doktor 18 yaşına geldiğinde estetik ameliyatını da kendisinin yapmak istediğini söyledi. Türkiye'de elimizden tuttular, çocuğumu bana bağışladılar, çok mutluyum." İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 2014 yılından beri Yetim Sponsorluk Sistemi ile desteklenen Paata Tchelidze'yi İHH Yetim Birimi görevlileri de hastanede yalnız bırakmadı. Annesinin refakatinde hastanede bulunan Paata'yı ziyaret eden görevliler, küçük çocuğa hediyeler verdi.