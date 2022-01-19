Hakimden çarpıcı maganda kararı! Birilerinin sevinci birilerinin matemi olmasın

Olay İstanbul Maltepe'de geçen Ekim ayında yaşandı. Enes A. ağabeyinin en mutlu günlerinden biri olan düğününe gitti. Dolayısıyla düğün sahibi vasfına da sahipti. Düğünlerde yapılan en büyük hatalardan birini yaptı. Kurusıkı tabancasıyla sağa sola sözde sevinç ateşleri açtı. Yaptığı magandalığa düğünde konuk olarak bulunan bir kadın tepki gösterdi. "Çocuğum korkuyor yapmayın" dedi.