Hakimle kavga cezaevinde bitti

Kartaltepe Polis Merkezi'nde ifade veren şüpheli restoran sahibi F.H, aracının kör noktasında kalan bir araca hafif şekilde dokunduğunu, sonrasında hasar durumunu kontrol etmek amacıyla aracından indiğini ifade ederek, aracın sahibiyle aralarında tartışma çıktığını, şahsa 'siz kimsiniz' diye sorunca şahsın kendisine 'bak orada hakim yazıyor, ayı oğlu ayı, kör müsün ben hakimim orada da yazıyor' dediğini ve kendisinin de 'siz hakim olabilirsiniz ama bana küfür etmeye hakkınız yok' dediğini ifade etti.

"YAKINIMDA OLDUĞU İÇİN KAFA ATTIM"

Şüpheli F.H, şahsın kendisine küfür ve tehdit ettiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Yoldan geçen polis aracını şahıs görünce boğazıma sarıldı ve bana küfür etti. Ben de kendimi korumak ve savunmak amacıyla şahsı ittirince şahıs sağ eliyle çeneme yumruk attı. Ben aldığım darbenin etkisiyle yere düştüm. Bu esnada şahıs üzerime çıkarak karnıma defalarca tekme attı. Çevredeki vatandaşlar ayırmak için araya girdi. Tekrardan boğazıma sarıldı. Ben de şahsın yakında olduğundan dolayı başka yapabileceğim bir hamle olmadığından dolayı şahsa kafa attım. Polis ekipleri gelerek, olayı ayırdı." dedi.

"POLİSLERİN YANINDA DA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Sokakta bulunan bir büfeye giderek su aldığını, şahsın polislerle birlikte geldiğini ve polislerin yanında kendisine saldırmaya çalıştığını anlatan şüpheli F.H, kendisini savunduğunu, M.K'nin kendisine hakaret ve tehdit ettiğini ayrıca darp ettiğini söyledi.

"ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Şikayetçi M.K. de, asliye ceza hakimi olduğunu, olay günü, çocuklarının dershaneden çıkmasını beklediğini belirterek, şüphelinin aracına çarptığını, sonrasında şüphelinin kabadayı hareketlerde bulunarak, hakaret ettiğini ve şüphelinin kendisine hamle yapacağı sırada kendisini korumak amacıyla şahsı engellemeye çalıştığını söyledi. Şüphelinin kendisini yere yatırdığını, öldürmekle tehdit ettiğini anlatan şikayetçi hakim M.K, polislerin müdahale ettiğini, sonrasında şüphelinin polislerin elinden kurtularak yeniden kendisine tekme atması sonucunda yere düştüğünü ve burun ile kafasına darbeler aldığını aktardı. Hakim M.K, kendisine hakaret, tehdit ederek, darbeden şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtti.

"HAKİM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DİKKATLİ DAVRANDIM"

Bakırköy Adliyesine sevk edilen şüpheli F.H. savcılık işlemlerinin ardından tehdit ve kasten yaralama suçlarından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde savunma yapan şüpheli F.H, önceki ifadelerini tekrar ederek, şahsın hakim olduğunu öğrendiği için daha dikkatli davrandığını ifade ederek, "Kızı gelip 'baba gidelim' dedi. Saygımı yitirmedim. Beni iteleyip tekme attı, yere düştüm. İnsanlar beni kaldırdı. Hala saldırmaya devam edince dayanamayıp kafa attım. Su içmeye gidince tekrar bana vurmaya başladı. Ben kendisine küfür etmedim tehdit etmedim" dedi. Hakimlik, şüpheli F.H'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimle kavga cezaevinde bitti! | Video