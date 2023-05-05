Video Yaşam Hakimle kavga cezaevinde bitti! | Video
Hakimle kavga cezaevinde bitti! | Video

Hakimle kavga cezaevinde bitti! | Video

05.05.2023 | 15:29

Bakırköy'de hakim M.K.'nin aracına çarpması sonucu yaşanan arbedede hakimi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan restoran sahibi F.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kartaltepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta 29 Nisan'da şüpheli F.H, aracıyla geri manevra yaparken hakim M.K'nin aracına çarptı. Şüpheli ile hakim arasında çıkan tartışma sonucunda arbede yaşandı. Arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Şüpheli F.H, hakimi darp ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakimlik, şüpheli F.H'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kartaltepe Polis Merkezi'nde ifade veren şüpheli restoran sahibi F.H, aracının kör noktasında kalan bir araca hafif şekilde dokunduğunu, sonrasında hasar durumunu kontrol etmek amacıyla aracından indiğini ifade ederek, aracın sahibiyle aralarında tartışma çıktığını, şahsa 'siz kimsiniz' diye sorunca şahsın kendisine 'bak orada hakim yazıyor, ayı oğlu ayı, kör müsün ben hakimim orada da yazıyor' dediğini ve kendisinin de 'siz hakim olabilirsiniz ama bana küfür etmeye hakkınız yok' dediğini ifade etti.

"YAKINIMDA OLDUĞU İÇİN KAFA ATTIM"

Şüpheli F.H, şahsın kendisine küfür ve tehdit ettiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Yoldan geçen polis aracını şahıs görünce boğazıma sarıldı ve bana küfür etti. Ben de kendimi korumak ve savunmak amacıyla şahsı ittirince şahıs sağ eliyle çeneme yumruk attı. Ben aldığım darbenin etkisiyle yere düştüm. Bu esnada şahıs üzerime çıkarak karnıma defalarca tekme attı. Çevredeki vatandaşlar ayırmak için araya girdi. Tekrardan boğazıma sarıldı. Ben de şahsın yakında olduğundan dolayı başka yapabileceğim bir hamle olmadığından dolayı şahsa kafa attım. Polis ekipleri gelerek, olayı ayırdı." dedi.

"POLİSLERİN YANINDA DA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Sokakta bulunan bir büfeye giderek su aldığını, şahsın polislerle birlikte geldiğini ve polislerin yanında kendisine saldırmaya çalıştığını anlatan şüpheli F.H, kendisini savunduğunu, M.K'nin kendisine hakaret ve tehdit ettiğini ayrıca darp ettiğini söyledi.

"ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Şikayetçi M.K. de, asliye ceza hakimi olduğunu, olay günü, çocuklarının dershaneden çıkmasını beklediğini belirterek, şüphelinin aracına çarptığını, sonrasında şüphelinin kabadayı hareketlerde bulunarak, hakaret ettiğini ve şüphelinin kendisine hamle yapacağı sırada kendisini korumak amacıyla şahsı engellemeye çalıştığını söyledi. Şüphelinin kendisini yere yatırdığını, öldürmekle tehdit ettiğini anlatan şikayetçi hakim M.K, polislerin müdahale ettiğini, sonrasında şüphelinin polislerin elinden kurtularak yeniden kendisine tekme atması sonucunda yere düştüğünü ve burun ile kafasına darbeler aldığını aktardı. Hakim M.K, kendisine hakaret, tehdit ederek, darbeden şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtti.

"HAKİM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DİKKATLİ DAVRANDIM"

Bakırköy Adliyesine sevk edilen şüpheli F.H. savcılık işlemlerinin ardından tehdit ve kasten yaralama suçlarından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde savunma yapan şüpheli F.H, önceki ifadelerini tekrar ederek, şahsın hakim olduğunu öğrendiği için daha dikkatli davrandığını ifade ederek, "Kızı gelip 'baba gidelim' dedi. Saygımı yitirmedim. Beni iteleyip tekme attı, yere düştüm. İnsanlar beni kaldırdı. Hala saldırmaya devam edince dayanamayıp kafa attım. Su içmeye gidince tekrar bana vurmaya başladı. Ben kendisine küfür etmedim tehdit etmedim" dedi. Hakimlik, şüpheli F.H'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hakimle kavga cezaevinde bitti! | Video 01:41
Hakimle kavga cezaevinde bitti! | Video 05.05.2023 | 15:29
Adnan Oktar’ın en gözde ’kedicik’i Beril Koncagül, ismini değiştirdi | Video 03:08
Adnan Oktar'ın en gözde 'kedicik'i Beril Koncagül, ismini değiştirdi | Video 05.05.2023 | 15:26
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli | Video 02:59
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli | Video 05.05.2023 | 15:16
Oltu rengi Togg, Erzurum caddelerinde boy gösterdi | Video 01:41
Oltu rengi Togg, Erzurum caddelerinde boy gösterdi | Video 05.05.2023 | 15:16
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 04:20
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 05.05.2023 | 14:08
İş adamı Adil Can Atay’ın öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen eşi Polen Atay ilk kez konuştu | Video 01:39
İş adamı Adil Can Atay’ın öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen eşi Polen Atay ilk kez konuştu | Video 05.05.2023 | 13:20
İstanbul’da yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 01:06
İstanbul'da yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 05.05.2023 | 13:59
Amerika’dan getirilen tarihi eserler İsrailli çiftin kaçak koleksiyonundan çıktı | Video 08:40
Amerika’dan getirilen tarihi eserler İsrailli çiftin kaçak koleksiyonundan çıktı | Video 05.05.2023 | 13:23
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 01:17
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 13:23
Sancaktepe’de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video 02:00
Sancaktepe'de park halindeki araca çarpıp takla attı | Video 05.05.2023 | 12:36
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 01:17
Maltepe’de cephanelik gibi ev: 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 13:17
Bursa’da kızının yanında yorgun mermi isabet eden anne, hayatını kaybetti | Video 01:22
Bursa'da kızının yanında yorgun mermi isabet eden anne, hayatını kaybetti | Video 05.05.2023 | 13:17
Oğlunu öldüren baba tutuklandı | Video 00:20
Oğlunu öldüren baba tutuklandı | Video 05.05.2023 | 13:11
Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme: Kızımla sevgilim duşta demişti | Video 03:39
Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme: "Kızımla sevgilim duşta" demişti | Video 05.05.2023 | 13:08
Polen Atay-Can Atay arasındaki ‘’Bornoz kuşağı’’ davasında olayın yaşandığı evde keşif yapılacak | Video 00:10
Polen Atay-Can Atay arasındaki ‘’Bornoz kuşağı’’ davasında olayın yaşandığı evde keşif yapılacak | Video 05.05.2023 | 13:11
Beyoğlu’nda okul bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan böyle görüntülendi | Video 05:06
Beyoğlu'nda okul bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan böyle görüntülendi | Video 05.05.2023 | 12:40
Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:23
Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 05.05.2023 | 12:14
Sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden saldırganlar yakalandı | Video 02:01
Sürücü kursu eğitmeni ve kursiyeri darp eden saldırganlar yakalandı | Video 05.05.2023 | 12:11
Afyon’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 00:55
Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 05.05.2023 | 12:11
1,5 milyon euro gasbeden çete film gibi operasyonla yakalandı | Video 04:00
1,5 milyon euro gasbeden çete film gibi operasyonla yakalandı | Video 05.05.2023 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA