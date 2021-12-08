Hamile eşini 16 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede pes dedirten sözler

A.Y, Ünlü'nün babasının kendilerini rahatsız ettiğini, ayrı eve çıkma konusunda da tartışma yaşadıklarını, babasının bir gün "Sezen'i akşama getireceğini" söyleyerek götürdüğünü sonra geri dönmediklerini savundu.

Kendisi hakkında kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdıklarını öğrendiğini ifade eden A.Y, bir arkadaşlarından Ünlü'nün başkasıyla ilişkisinin bulunduğunu öğrendiğini savundu.

Olay günü yanına gittiği Ünlü'nün "başka biriyle ilişkisi olduğunu, bebeğin kendisinden olmadığını" söylediğini iddia eden A.Y, "Gözüm karardı. Üzerimdeki bıçağı salladım. Keşke vurmasaydım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Sezen yerdeydi. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. Pişmanım." dedi.

"KAR MASKESİYLE GELDİ"

Baba Serdar Ünlü ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ablam 2019'da kızımla sanığın arkadaşlığından bahsetti. Nişanlanmak istediğini söyledi. 'Olur' dedim. Sonra sanığın kızıma tecavüz ettiğini, o yüzden evlilik planları yaptıklarını öğrendim. Kızım bana 'namus meselesi' dedi. 'Eğer sırf bunun için evlenmek istiyorsan bırak' dedim. Kızıma şiddet uyguluyordu. Yüzü gözü morluk içindeydi. Annesiyle diyaloğu olmamasına rağmen yaşadığı Kars'a gitmek istedi. Sanıktan kaçmak istiyormuş. Uzaklaştırma kararı aldırdım." diye konuştu.