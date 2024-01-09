Hamileler gribe karşı daha dikkatli olmalı

Soğuk havaların etkisini iyice artırmasıyla birlikte, hastanelerde pandemi dönemlerini aratmayan bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ulubay, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Ulubay, "Gebelik döneminde, anne adaylarının bağışıklık sistemi üzerindeki değişiklikler nedeniyle gribal enfeksiyonlara karşı artan bir hassasiyetle karşılaşabilmektedir. Gebelerin bu dönemde özel bir dikkatle kendilerini korunmaları gerekmektedir. Özellikle damlacık yolu ile bulaş gösteren enfeksiyöz hastalıklara karşı kalabalık yerlerden uzak durmak ve toplu taşıma araçlarında mutlaka maske ile kendilerini korumaları gerekmektedir. Gebeler, sık sık ellerini su ve sabun kullanarak yıkamalı veya el dezenfektanları kullanmalıdır. Özellikle ev dışında bulunduklarında, toplu taşıma araçlarında ve alışveriş merkezlerinde çok sayıda enfeksiyöz ajan el teması ile bulaşabilmektedir" dedi. Prof. Dr. Ulubay, "Gebelik sürecinde dengeli ve sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bulaşıcı hastalıklara karşı korumayı artıracaktır. Özellikle C vitamini ve D vitamini ile mineral takviyeleri almak, bağışıklık sistemini destekleyecektir. Her gebeliğin farklı olduğunu ve bireysel sağlık durumlarına göre korunma stratejilerinin belirlenmesi gerektiğini vurgular. Bu nedenle, herhangi bir önlem almadan önce doktorlarıyla iletişime geçmek, gebelerin ve bebeklerinin sağlığını koruma açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.ARTAN viral enfeksiyonlar ve çok çeşitli virüslerin dolaşımda olması nedeniyle yoğun bakımlarda doluluk sorunu yaşanıyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, bu yıl viral enfeksiyonlar nedeniyle yoğun bakımlara yatışlarda mevsim normallerinin üzerinde bir artış yaşandığını belirterek, "Yoğun bakımlarda kabaca yüzde 65-70 civarında seyreder doluluklar olağan dönemlerde. Şu anda bu oranın yüzde 100'ler civarında olduğunu öngörüyoruz. Mesela Kovid dönemindeki gibi yeniden yoğun bakım yatak sayılarının artırılmaya başlandığını duyuyoruz" ifadelerini kullandı. DHA