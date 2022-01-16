Hatay’daki çifte cinayette korkunç detaylar! Hobi kılıçları yüzünden işlenmiş





Şen kardeşlerin evindeki kılıçlardan nasıl haberdar olduğu sorusunun ardından S.S, Hüseyin Şen ile uzaktan akraba olduklarını, çocukken Hüseyin Şen'in kendisine çikolatalar verip sevindirdiğini, evine girerek kılıçları bu şekilde gördüğü ortaya çıktı.

CEZAEVİ ARKADAŞLARI PLANLAMIŞ

S.S'nin birkaç yıl önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve burada M.M. ile tanıştığı ortaya çıktı. Yine verdiği ifadesinden çarpıcı notlar paylaşan Müge Anlı, "S.S. cezaevinde M.M'ye bir akrabasının evinde kılıçlar olduğu söylemiş.